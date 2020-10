“Dit is een triomftocht voor Jess Thorup (en niet alleen door de zege)”

In de ogen van de Gentse clubleiding zullen ze hun felbetwiste beslissing om Jess Thorup te ontslaan even de bevestiging hebben gezien. De defensie van RC Genk blunderde in de eerste helft dat het een lieve lust was. Was het niet omwille van dat flauwe verdedigen dat de Deen einde augustus in Gent werd ontslagen? De Buffalo’s hebben echter ook een probleem in de aanval. Ze konden het flaterfestival van Genk niet afmaken. Met alle gevolgen vandien.