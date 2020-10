Iedereen mag meedenken over btw op e-commerce

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) lanceert een opvallend experiment. In een publieksbevraging wil hij alle geïnteres­seerden betrekken bij de totstand­koming van nieuwe btw-wetgeving op e-commerce. Dat bericht De Tijd dinsdag.

Europa legt de lidstaten op om tegen 1 juli de richtlijn over e-commerce om te zetten. Kern van de zaak is dat voortaan btw betaald moet worden in het land van de consument die de goederen besteld heeft.

“Hoewel het erg complexe materie is, wil ik toch een brede consultatie houden”, aldus de minister. “Het doel is te komen tot een gelijk speelveld voor alle betrokken actoren.”

Van Peteghem wil vooral komaf maken met de praktijk waarbij ­lobbyisten ‘bevriende’ kabinetten inschakelen om hun visie door te drukken. De bevraging loopt tot 11 november.