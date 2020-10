Alle ogen in Spanje gericht op Eden Hazard: Zidane pokert bij Real Madrid met verrassing in Champions League

Real Madrid neemt het in de Champions League vanavond op tegen Borussia Mönchengladbach. Na het verlies tegen Shakhtar Donetsk (2-3) kunnen de Madrilenen maar beter winnen in Duitsland. In Spanje zijn alle ogen gericht op Eden Hazard, die na een spierblessure voor het eerst weer in de selectie zit en meteen minuten lijkt te zullen krijgen van coach Zidane.

De laatste wedstrijd van Eden Hazard voor Real Madrid dateert intussen al van augustus. De Rode Duivel kon toen niet verhinderen dat Real door Manchester City werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. Sindsdien speelde hij geen minuut meer voor de Koninklijke. De Spaanse sportkrant AS berekende dat Hazard sinds zijn transfer naar Spanje al 243 dagen geblesseerd buiten strijd was. Eerst bleek de enkel nog niet voldoende hersteld. En toen Hazard eind september dan toch zijn rentree leek te gaan maken, viel hij uit met een spierblessure.

Foto: AS

De Spaanse pers dacht in eerste instantie dat Real het minstens tot eind november zonder zijn recordtransfer zou moeten doen, maar Zinédine Zidane verraste door hem op te roepen voor de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Een cruciale wedstrijd, want na het puntenverlies tegen Shakhtar Donetsk (2-3) kunnen de jongens van Zidane zich geen nieuwe misstap veroorloven. Al wie Real een warm hart toedraagt, hoopt dat Eden Hazard eindelijk weet te ontploffen. “Met Eden Hazard, zonder uitstel”, kopt AS veelzeggend.

Zidane: “Voor mij is dit geen verrassing”

Tot ieders verbazing nam Zidane de Belg dus op in zijn selectie voor de Champions League. “Ik weet niet of het voor jou een verrassing is, maar voor mij is het dat niet”, zei Zidane bij aankomst op een persconferentie in het Borussia Park. “Eden Hazard is bij de groep omdat hij het goed stelt. Dat is positief nieuws voor ons en we zijn allemaal blij dat hij terug is.”

Real Madrid verloor vorige week verrassend thuis met 2-3 van een gehavend Shakhtar Donetsk. Om zijn kansen gaaf te houden in een groep met ook nog Inter Milaan is winnen in Mönchengladbach de opdracht. Real Madrid won dan wel de Clásico bij Barcelona (1-3), de Koninklijke heeft het al een heel jaar moeilijk om doelpunten te maken. Met name Karim Benzema hoopt zo snel mogelijk steun te krijgen van de beste Hazard. “Morgen (vanavond, nvdr.) zullen we zien of we hem gebruiken”, zei Zidane over Hazard. “Het hangt ook van de wedstrijd af. Het belangrijkste is dat hij opnieuw bij de groep is.”

Vermoedelijk pokert Zidane alleen maar en zit de Belgische nummer 7 vanavond op de bank.