Vlaamse uitgeverij Clavis vernietigt 7.000 boeken met Zwarte Piet

Uitgeverij Clavis heeft besloten om 7.000 boeken te vernietigen. Dat was de voorraad die ze nog hadden met teksten over of afbeeldingen van Zwarte Piet. Dat meldt Het Belang van Limburg. Daarnaast werden sommige titels herwerkt met nieuwe tekeningen en werd ‘Zwarte Piet’ consequent aangepast naar ‘Piet’.

Omdat de discussie over Zwarte Piet alleen maar verscherpt, besloot Clavis te snoeien in het aanbod. Ze merkten dat er steeds grotere aarzeling was bij auteurs, illustratoren en boekhandels als het over Zwarte Piet ging. Maar ook Bol.com weigert de boeken nog langer aan te bieden. “Op een bepaald moment kom je op een breekpunt en moet je een beslissing nemen”, klonk het.

Volgens de uitgeverij vielen de kosten best mee. 7.000 boeken op 1,2 miljoen die ze op voorraad hebben, is een peulschil. “Natuurlijk zullen er mensen zijn die dit jammer vinden”, zegt de uitgever in een interview met De Standaard. “Dat begrijpen we ook wel – ik heb via mail al een scheldpartij over me heen gekregen. Maar we denken dat de trend onomkeerbaar is. De emoties lopen soms hoog op, maar we proberen daar nuchter in te zijn.”

