Europol en België richten vizier op seksueel geweld: “Het gebeurt nu, elke twee minuten”

De Europese politieorganisatie Europol begint dinsdag een campagne tegen gevaarlijke en gezochte zedendelinquenten. Negentien landen van de Europese Unie (EU), waaronder België, nemen aan de vier weken durende campagne deel.

De campagne richt zich op achttien verdachten en veroordeelden. Hun beeltenis verschijnt op de website van Europol en komt ook via sociale media onder de aandacht van het publiek.

“Het gebeurt nu, elke twee minuten”, zo luidt de campagneslogan. Volgens Europol wordt er in de EU gemiddeld elke twee minuten een zedenmisdrijf bij de politie gemeld. Iedereen kan slachtoffer worden, maar vrouwen en kinderen lopen het grootste risico.

De politieorganisatie roept het publiek op informatie over de gezochte misdadigers te leveren. Dat kan anoniem, via de website eumostwanted.eu. De informatie wordt meteen doorgespeeld aan de politiekorpsen die specifieke zaken in onderzoek hebben.

In 2016 vond een eerste “Most Wanted” campagne plaats. Doelwit was het zoeken naar een reeks voortvluchtigen. Daarvan zijn er sindsdien 91 gevat, waarbij in minstens 33 gevallen de beslissende tip uit de bevolking kwam.