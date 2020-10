Bart Somers: “Bedoeling om het virus op 12 tot 15 dagen echt een klap te geven”

Vandaag zal er beslist worden over nieuwe bijkomende coronamaatregelen. Vlaams viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) zei in De Ochtend op Radio 1 dat het de bedoeling is om met een afgebakende periode van 12 tot 15 dagen te werken waarin het virus een klap moet krijgen.

De Vlaamse gouverneurs en de kern van de Vlaamse regering zitten vandaag samen om knopen door te hakken over mogelijk bijkomende maatregelen. “De bedoeling is om in een afgebakende periode, 12 tot 15 dagen, samen met alle Vlamingen te proberen het virus echt een klap te geven”, zei Somers in De Ochtend. “Dat door sociale contacten echt terug te schroeven. Het is echt nodig. De cijfers zijn, in alle eerlijkheid, beangstigend. En dus moeten we samen met alle Vlamingen zorgen dat we dat virus een halt toeroepen door extra maatregelen te nemen in een afgebakende periode waardoor iedereen goed gemotiveerd kan zijn. En dan hopen dat in die periode we die curve kunnen breken. Dat we terug een dalende trend kunnen veroorzaken. Daarna zal het wel nog niet afgelopen zijn. Maar we moeten absoluut handelen, want de situatie dreigt dramatisch te worden.”

Somers kreeg ook de vraag of dat enkel maatregelen zullen zijn binnen Vlaanderen of ook daarbuiten. “Hoe meer homogeen, hoe eenvoudiger, hoe eenduidiger, hoe beter. Dat is alleszins mijn overtuiging. We moeten zorgen dat iedereen goed begrijpt wat de regels zijn. We moeten ze eenvoudig maken. Maar ze moeten er vooral voor zorgen dat mensen minder sociale contacten hebben”, zei hij.

“We moeten beseffen dat we koploper zijn in Europa op het vlak van besmettingen. Als we de curve niet breken en die blijft zoals die vandaag is, dan zitten we binnen dit en veertien dagen in onoplosbare problemen. We moeten echt ingrijpen. Iedereen moet zich daar van bewust zijn.”

“Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat ons zorgsysteem niet in elkaar stort. Dat is eigenlijk de inzet van de komende veertien dagen. Ervoor zorgen dat ons zorgsysteem overeind blijft en dat we geen verschrikkelijke keuzes moeten maken. En dat vraagt van iedereen inspanningen. Als dat een beperkte periode is van 10-14 dagen, dan is dat voor iedereen behapbaar en is de inspanning haalbaar. Maar nadien zullen er nog altijd maatregelen bestaan.”