Turks-Europese spanningen lopen verder op: Erdogan dient klacht in tegen Geert Wilders

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft via zijn advocaat Huseyin Aydin een klacht ingediend tegen de Nederlandse politicus Geert Wilders. Het conflict tussen de Arabische en Europese wereld lijkt daarmee steeds verder te escaleren.

Geert Wilders, voorzitter van de Nederlandse extreemrechtse Partij Voor de Vrijheid (PVV), heeft volgens de advocaat van Erdogan met de publicatie van een spotprent het Turkse staatshoofd beledigd. Daarover werd aangifte gedaan bij de officier van Justitie in Ankara, zo melden verscheidene Turkse media waaronder het gezaghebbende persbureau Anadolu. Dit weekend tweette Wilders een prent waarop de Turkse leider staat afgebeeld met een bom op zijn hoofd.

Turkse regeringskrant, spreekbuis van @RTErdogan opent met pure haat tegen #Macron en #Wilders.@MinPres Rutte neemt het wel op voor Macron maar zwijgt over mij. Hij is geen premier van alle Nederlanders, alleen zijn EU-vriendjes krijgen steun. pic.twitter.com/JQG8V6PlwS — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 27, 2020

Wilders riep ook op om Turkije uit het militaire Navo-bondgenootschap te gooien. Ankara volgt sinds kort een steeds agressievere eigen lijn door onder meer Azerbeidzjan te steunen in het conflict rond Nagorno-Karabach. Ook in het Middellandse Zeegebied lopen de spanning hoog op. Daar ligt Turkije in conflict met Griekenland. EU-leiders hebben de voorbije maanden uitdrukkelijk hun steun voor de Grieken uitgesproken.

De spanningen tussen Turkije en de EU lopen ook steeds verder op nu verschillende Europese staatshoofden, onder wie de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) kant hebben gekozen voor de Franse president Macron. Die is met Erdogan in een hoogoplopend conflict verwikkeld naar aanleiding van Macrons uitspraken over de onthoofding van een leraar in Parijs.

