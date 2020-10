Coronavirus opnieuw opgedoken in bijna helft van de woon-zorgcentra

In bijna de helft van de Vlaamse woon-zorgcentra zijn opnieuw besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van Zorg & Gezondheid die VRT NWS kon inkijken. Op sommige plaatsen gaat het om slechts enkele positieve gevallen, maar er zijn ook al uitbraken gemeld met tientallen besmettingen. Het zijn vooral de personeelsleden die besmet geraken met het virus.

In ongeveer de helft van de Vlaamse woon-zorgcentra is er de laatste tijd minstens één besmetting vastgesteld. Dat schrijft VRT NWS. In 57 woon-zorgcentra zijn er ook al meer dan vijf positieve gevallen gemeld. En vaak gaat het om personeelsleden die besmet geraken. Maar dat is volgens Zorg & Gezondheid niet verrassend. Zij komen dan ook meer in contact met de maatschappij. Zulke uitbraken brengen de werking van een woon-zorgcentrum wel in het gedrang. Personeel valt uit en vaak moet er hulp van buitenaf komen.

In eerste instantie zou die hulp komen van thuisverpleging en ziekenhuizen, maar ook daar zitten ze met heel wat afwezigen. Recent kwam er wel een nieuwe project waarbij tijdelijk werklozen ingezet worden in de woon-zorgcentra. Zij vervullen nu niet-zorgtaken zoals bijvoorbeeld boterhammen smeren.

De situatie in de woon-zorgcentra is nu wel beter dan in maart-april. De sterftecijfers liggen een pak lager en het personeel heeft nu ook voldoende beschermingsmateriaal. Dat laatste was tijdens de eerste golf wel een probleem. Al blijft het testen wel een knelpunt. Het is soms lang wachten op resultaten. Volgens VRT NWS zijn er zelfs gevallen bekend waarbij het tot vijf dagen wachten was vooraleer er resultaten bekend waren.