Club Brugge begint aan training met voltallige groep, maar zonder uitslagen van coronatests door UEFA

Met een complete groep, maar zonder het resultaat van de coronatesten begon Club Brugge aan de laatste training voor het Champions League-duel tegen Lazio van woensdag. De UEFA liet bij aanvang van de training nog steeds niet weten of er coronagevallen waren na de testen van maandag.

De testen werden maandag in de voormiddag afgenomen. Voor Club was dat geen belemmering om aan de open training te beginnen: de spelers moeten énkel getest worden voor de match van de UEFA, wat er in het basecamp gebeurt, is voor de rekening van blauw-zwart. Enkel Mitrovic (voet) ontbreekt nog steeds. Op training waren ook Mignolet, Krmencik en Kossounou aanwezig. Zij moesten de eerste groepsmatch in Sint-Petersburg en de match op OHL aan zich voorbij laten gaan omdat ze besmet waren.