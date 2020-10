Koning Albert en koningin Paola hebben prinses Delphine ontmoet

Nadat koning Filip enkele weken geleden prinses Delphine voor het eerst ontmoette, hebben nu ook koning Albert en koningin Paola een ontmoeting gehad met de nieuwe prinses. “Een nieuw hoofdstuk aangevat”, klonk het.

Afgelopen zondag hebben koning Albert II en koningin Paola voor het eerst prinses Delphine ontmoet. Het Koninklijke paleis verspreidde een gezamenlijke boodschap, die met hun drie voornamen werden getekend:

“Op zondag 25 oktober werd een nieuw hoofdstuk, rijk aan emoties, gemoedsrust, begrip en hoop aangevat. Tijdens onze ontmoeting in het Kasteel Belvédère heeft ieder van ons, in sereniteit en met empathie, uiting kunnen geven aan zijn gevoelens en ervaringen. Na het tumult, het lijden en de verwondingen, is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening. Samen hebben besloten om deze nieuwe weg in te slaan. Dit zal geduld en inspanningen vergen, maar we zijn vastberaden. Dit zijn de eerste stappen op een pad dat we in alle rust zullen bewandelen.”

Het is een belangrijke stap die koning Albert zet. Hij heeft twintig jaar bevestigd noch ontkend dat Delphine zijn dochter is. Pas begin dit jaar, na een DNA-test die zwart op wit hun bloedband bevestigde, erkende hij haar. Het Brusselse hof van beroep maakte dat begin oktober officieel, en vanaf dan is het snel gegaan.

Koning Filip nodigde een week later al zijn halfzus uit voor een lunch met zijn tweeën bij hem thuis, in het kasteel van Laken. Toen het nieuws daarover, geïllustreerd met een foto, werd vrijgegeven door het koninklijk paleis, zette Albert zijn bocht al in. Hij zei “verheugd” te zijn met de kennismaking van zijn twee kinderen. In de entourage van Filip werd opgelucht ademgehaald. Zij zagen hoe Albert na jaren tot inkeer lijkt te komen. En toen was er nog niet eens sprake van een bezoek van Delphine aan Albert.

