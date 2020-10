Mourinho lacht met gedrag van eigen spelers om ze dan op scherp te zetten: “Hopelijk begrijpen ze het leven bij een grote club”

Tottenham won maandagavond met 0-1 op het veld van Burnley. Jose Mourinho was na de overwinning van zijn team een tevreden coach, al was er ook iets dat de Portugees opviel: in plaats van te vieren, zaten al zijn spelers op hun gsm te tokkelen. Wat The Special One meteen zelf… op Instagram zette. Om een dag later op de persconferentie zijn spelers op scherp te zetten en in één adem zichelf nog eens op de borst te kloppen. Vintage Mourinho.

“Na een geweldige overwinning en een zwaarbevochten wedstrijd...”, schreef Jose Mourinho op Instagram bij een foto waarop onder meer Toby Alderweireld met zijn smartphone bezig is. De Portugese coach van Tottenham vatte het samen als een “sign if the times”.

Donderdag tegen Antwerp

Mourinho blikte na de wedstrijd ook al even vooruit op de match van donderdag tegen Antwerp. “Dan hebben we weer een wedstrijd en dan gaan een paar mensen in actie komen die nu niet hebben gespeeld. En vice versa”, aldus The Special One. “Als ze dit begrijpen. Want dit is het leven bij een grote club, het leven dat ik ken uit mijn tijd in Madrid, Inter en Chelsea. Dus de jongens moeten klaar zijn.”