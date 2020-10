Echtgenoot van slachtoffer hoevemoord vrijgelaten door raadkamer

/ Dilsen-Stokkem - In het onderzoek naar de hoevemoord in Elen (Dilsen-Stokkem) heeft de Tongerse raadkamer dinsdag beslist om de 65-jarige A. B. vrij te laten. De verdachte is de echtgenoot van het 61-jarige slachtoffer Gerty Vanhoef.

Zijn advocaat Bert Partoens bevestigde dinsdag de beslissing van de raadkamer in Tongeren. “Ik heb alle elementen geanalyseerd en daaruit concludeerde ik dat het verhaal, dat de speurders ophangen, niet kan kloppen,” zegt raadsman Partoens.

Volgens de advocaat hebben de politiemensen een puzzel willen leggen met puzzelstukjes, die niet in elkaar passen. “Het zegt genoeg dat men na meer dan twee jaar nu met deze versie afkomt. Er is in het onderzoek sprake van een tunnelvisie en die visie mag niet gevolgd worden,” aldus Partoens.

Het is toch een verrassende wending in deze bizarre moordzaak. Gerty Vanhoef werd op 28 augustus 2018 door middel van geweld om het leven gebracht. Haar lichaam vertoonde steekwonden. Daarna is er brand gesticht in de Damiaanhoeve in Elen.

Vorige woensdag werd de echtgenoot van het slachtoffer opgepakt, maar nu is hij in vrijheid gesteld. Het parket kan wel in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer.