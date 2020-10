Waarom het voor Donald Trump zo belangrijk was om zo snel een rechter in het Supreme Court te benoemen

De timing kon bijna niet beter, zo lijkt het: een week voor de meest omstreden presidentsverkiezingen uit de Amerikaanse geschiedenis keurde de Senaat de benoeming van de conservatieve Amy Coney Barrett tot lid van het Hooggerechtshof goed. Een potentiële dubbelslag: hij overtuigt zo conservatieve kiezers zijn naam op het stembiljet in te vullen én heeft een extra troef in handen wanneer de verkiezingen tot een juridische strijd vervallen. Al staat lang niet vast welke kant Coney Barrett zal kiezen als het tot een dispuut komt.

Het Supreme Court of the United States werd in 1789 opgericht en is het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten. Het bestaat sinds 1869 uit negen rechters. Ze zetelen in principe voor het leven, tot ...