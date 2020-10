Bijna vijftig overlijdens per dag toegeschreven aan Covid-19

Het aantal overlijdens dat toegeschreven wordt aan Covid-19, de aandoening veroorzaakt door het coronavirus, is gestegen tot gemiddeld 49 per dag. Dat blijkt dinsdag uit het jongste epidemiologische bulletin van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gaat om het gemiddelde van de periode van 17 tot 23 oktober, de recentste periode waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn. In die periode steeg het gemiddelde met de helft. In totaal worden in ons land nu al 10.899 sterfgevallen toegeschreven aan Covid-19.

Ook de opnames in de ziekenhuizen nemen fors toe, tot gemiddeld 502,1 in de periode van 20 tot 25 oktober. Dat is bijna een verdubbeling. Maandag lagen er al 5.260 coronapatiënten in het ziekenhuis. Op intensieve zorg lagen er 809 patiënten. Alleen tussen eind maart en eind april lag dat cijfer hoger.

Ook het aantal bevestigde besmettingen tot slot blijft toenemen. Tussen 17 en 23 oktober waren dat er gemiddeld 13.052 per dag, weer een stijging met een derde. Vorige dinsdag werd een voorlopige piek van 18.574 besmettingen vastgesteld.