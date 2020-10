Antwerp, AA Gent en Standard kennen ref voor donderdag

De Belgische ploegen die aantreden in de Europa League kennen hun scheidsrechters voor de wedstrijden van donderdag. De Zwitser Sandro Schärer fluit de wedstrijd tussen Hoffenheim en AA Gent, terwijl de wedstrijden van Standard (tegen Benfica) en Antwerp (tegen Tottenham) respectievelijk geleid worden door de Fransman François Letexier en de Italiaan Maurizio Mariani.

Guadalupe Porras Ayuso fluit donderdagavond de Europa League-wedstrijd tussen LASK en Ludogorets in de poule van Antwerp. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke Spaanse scheidsrechter in een Europese wedstrijd bij de mannen.