Drie doden na ongeval met spookrijder op E19 in Machelen

Dinsdagmiddag is er op de E19 in Machelen een zwaar ongeval gebeurd. Dat werd veroorzaakt door een spookrijder die probeerde weg te vluchten van de politie. Er zouden volgens onze bronnen meerdere dodelijke slachtoffers zijn.

Na een inbraak in Nossegem dinsdagmiddag zette de politie de achtervolging in en reed achter een Citroën aan die probeerde weg te vluchten. De bestuurder van de Citroën reed de E19 ter hoogte van Machelen op in de verkeerde rijrichting. Daardoor reed hij frontaal in op een bestelbusje. De drie inzittenden van de Citroën zouden overleden zijn. De bestuurder van het bestelbusje is ‘slechts’ lichtgewond.