Corona-alarm bij tegenstander van Club Brugge: twee sterspelers ontbreken op training bij Lazio

Een dag voor de Champions League-wedstrijd in Brugge mist Lazio-coach Simone Inzaghi elf spelers op training. Onder anderen topspits Ciro Immobile en spelmaker Luis Alberto slaan de laatste oefensessie op Italiaanse bodem over. De kans bestaat dat ze positief hebben getest op het coronavirus.

Lazio vliegt deze namiddag van Rome naar Oostende en zal in de vooravond een persconferentie geven in het Jan Breydelstadion. In Italië is grote ongerustheid over het aantal beschikbare spelers voor het Champions League-duel van woensdag in Brugge. Liefst elf spelers ontbraken dinsdagmiddag op de laatste training. Bij hen topnamen als Ciro Immobile en Luis Alberto, respectievelijk de topscorer en de spelmaker van de Romeinen. Ook Pereira, Lazzari, Luiz Felipe, Djavan Anderson en Armini staan aan de kant. Eerder raakte al bekend dat Leiva, Cataldi, Strakosha en Escalante de wedstrijd in Brugge zouden missen.

Hoewel niemand het bij Lazio met zoveel woorden wil toegeven, leeft de vrees dat het coronavirus slachtoffers heeft gemaakt. Doelman Strakosha en middenvelder Escalante zijn out met spierblessures, van de anderen is niet bekend wat hen scheelt.

De UEFA-richtlijnen schrijven voor dat elke club verplicht moet spelen indien minstens dertien spelers onder wie een keeper fit zijn voor een wedstrijd.