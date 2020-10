Pairi Daiza verwacht dubbele orang-oetangeboorte

In dierenpark Pairi Daiza verwachten ze binnenkort niet één maar twee orang-oetangeboortes. Dat orang-oetan Sari tegen het einde van het jaar zal bevallen was reeds bekend, maar nu blijkt dat haar soortgenote Sinta eveneens zwanger is.

Als alles goed verloopt zal Pairi Daiza dus de komende maanden twee geboortes meemaken van deze diersoort, die in de natuur zwaar bedreigd wordt door de mens. De bevalling van Sinta is voorzien voor april. De orang-oetanfamilies in Pairi Daiza wordt zo uitgebreid tot 7 leden. Naast de zwangere Sari en Sinta zijn er ook nog hun respectievelijke mannetjes Ujian en Gempa, net als Sari’s eerste jong Berani.

De populatie orang-oetans in het wild is de laatste 75 jaar met 80% afgenomen door stroperij, ontbossing en de opwarming van de aarde. De huidige populatie wordt geschat op 14.000 exemplaren.