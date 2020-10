Burgemeester Oostende dreigt politie in te zetten in strijd tegen ‘hangouders’: “Maak geen koffiekransje van het ophalen van kinderen”

Oostende - Burgemeester Bart Tommelein roept op om niet aan schoolpoorten te blijven hangen. Hij dreigt met het inzetten van de politie. Ook die vraagt ouders om gezond verstand te gebruiken.

Een aantal ouders houdt zich niet aan het verbod en troept samen aan de schoolpoort. Bij het afzetten van de kinderen of ophalen van de kinderen leidt dat tot drukte. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) gaf een duidelijk signaal: “Ik vraag aan alle ouders om niet aan schoolpoorten te blijven hangen. Als het blijft duren dat een aantal ouders zich niet houdt aan de mondmaskerplicht of de afstandsregels en aan de schoolpoort samentroept dan mag men mij dat signaleren. Dan zullen we met de politie het nodige doen om duidelijk te maken dat dit niet kan.”

Nonchalance

Voorlopig moest de politie nog niet ter plaatse komen voor dergelijke incidenten. “Op de suggestie van burgers dat we ook aan de schoolpoort aanwezig moeten zijn, kunnen we niet ingaan. Er zijn 53 scholen in de stad”, zegt korpschef Philip Caestecker. “Mensen mogen ons wel altijd bellen als er problemen zijn en we hebben zelfs speciale coronaploegen op pad. Er is inderdaad soms nonchalance, maar ik vraag toch om niet samen te troepen. Er is namelijk nog een samenscholingsverbod van maximaal vier mensen. Ik kan enkel oproepen om het gezond verstand te gebruiken en van het brengen of ophalen van de kinderen geen koffiekransje te maken.”

