Verkiezingen Amerika 2020. Wordt de nieuwe president de oudste ooit?

Wie er ook wint, is de oudste president ooit die de eed aflegt. En zelfs met grote voorsprong. Donald Trump zou zijn eigen record verbreken: bij zijn eedaflegging in 2016 was hij met zijn 70 jaar al de oudste ooit, nu zou hij daar uiteraard vier jaar bij doen: op 20 januari is hij welgeteld 74 jaar en 221 dagen oud. Joe Biden zou bij zijn eventuele eedaflegging nog een pak ouder zijn: zo maar eventjes 78 jaar en 61 dagen.

Ter vergelijking: de gemiddelde leeftijd van alle presidenten bij hun eedaflegging was 55 jaar en 3 maanden. De jongste president ooit was Theodore Roosevelt, die 42 jaar en 322 dagen oud was toen hij de vermoorde president William McKinley opvolgde. John F. Kennedy was de jongste verkozen president ooit: 43 jaar en 236 dagen.

Aan het einde van hun ambtstermijn zouden Trump of Biden ook de oudste president ooit aan de macht zijn. Momenteel is dat nog steeds Ronald Reagan, die in 1989 afzwaaide toen hij 77 jaar en 349 dagen oud was. Trump zou beter doen met 78 jaar en 220 dagen. Biden zou begin 2025 zelfs 82 jaar en 61 dagen oud zijn, en daarmee de eerste tachtiger ooit zijn in het Witte Huis.

De Amerikaanse grondwet voorziet weliswaar een leeftijdsbeperking voor presidentskandidaten, maar enkel een minimumleeftijd: je moet 35 jaar oud zijn om president te worden. Het debat over een eventuele maximumleeftijd voor presidentskandidaten is met de kandidatuur van de zeventigers Trump en Biden wel weer opgedoken in de Verenigde Staten. In beide gevallen gaat het om mannen op hoge leeftijd, wat vragen doet rijzen over hun vermogen om zo’n veeleisende job nog naar verwachting uit te voeren. Niet alleen bestaat het gevaar op ouderdomsziekten die hun mentale capaciteit aantasten, het vergroot ook de kans op een overlijden van de heersende president. In dat geval neemt de vicepresident het stokje over: Mike Pence (61) of Kamala Harris (56).