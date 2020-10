Nieuwe vogelsoort voor België: huisgierzwaluw voor het eerst gespot

Blankenberge - Goed nieuws voor vogelspotters in ons land. In Blankenberge werd er maandagnamiddag voor het eerst een huisgierzwaluw in ons land gespot. Heel wat vogelaars trokken daarom in alle haast naar de kustgemeente.

Een waarneming van een huisgierzwaluw in België is voor een vogelaar wat Euromillions winnen betekent voor een gemiddelde Belg: erg onwaarschijnlijk, nooit eerder gebeurd, sensationeel. De melding die om 15u24 binnenliep via Rare Bird Alert Belgium veroorzaakte dan ook de nodige paniekerige opwinding. De vogel werd ontdekt door Stijn Baeten, een jonge vogelkijker die eerder ook al twee Siberische sprinkhaanzangers ontdekte en hierdoor al bijna een levende legende is geworden. In totaal slaagden 47 mensen erin om de vogel te zien. Dat meldt Natuurpunt.

De huisgierzwaluw vloog voortdurend boven het erkende natuurgebied ‘De Fonteintjes’, tussen Blankenberge en Zeebrugge, op zoek naar insecten. De laatste waarneming gebeurde om 17u38, toen de vogel richting Blankenberge centrum vloog, op zoek naar een plek om de nacht door te brengen. Huisgierzwaluwen overnachten vaak hangend aan een hoog gebouw of in nesten van huiszwaluwen. Ondanks een zoektocht door ongeveer 50 vogelspotters de volgende ochtend, werd de vogel niet gevonden .