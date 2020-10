Belgische verkrachter en Fransman die 84-jarige vrouw misbruikte: deze negen zedendelinquenten staan op Most Wanted-lijst

Om de twee minuten wordt er ergens in Europa aangifte gedaan van verkrachting of andere zedenfeiten. De Europese politieorganisatie Europol lanceert daarom een Most Wanted-lijst met zware zedendelinquenten die op de vlucht zijn. Het gaat onder meer om een Italiaanse therapeut die meisjes misbruikte, een Fransman die zich vergrepen heeft aan een 84-jarige vrouw en een Belg die twee jonge vrouwen heeft verkracht.