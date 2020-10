Acute ondervoeding bij kinderen op hoogste niveau ooit in Jemen

Met meer dan een half miljoen gevallen in de zuidelijke districten is de acute ondervoeding bij kinderen onder de vijf jaar de hoogste die ooit in Jemen werd geregistreerd. Bijna 100.000 kinderen lopen daardoor het risico om vroeg te sterven. Dat blijkt dinsdag uit internationaal onderzoek van onder meer de Verenigde Naties, waarover Unicef bericht.

De analyse is gemaakt voor 133 districten in zuidelijke delen van Jemen, waar 1,4 miljoen kinderen onder de vijf jaar wonen. Ze toont een toename van het aantal gevallen van acute ondervoeding in 2020 met bijna 10 procent. De grootste stijging is te zien bij jonge kinderen die lijden aan ernstige acute ondervoeding, met een stijging van 15,5 procent in 2020. Hierdoor lopen ten minste 98.000 kinderen onder de vijf jaar een groot risico om te sterven. In bepaalde getroffen gebieden is één kind op vijf acuut ondervoed. De gegevens voor Noord-Jemen worden nog geanalyseerd, maar verwacht wordt dat de situatie in deze gebieden even zorgwekkend is.

De situatie in Jemen blijft de ergste humanitaire crisis ter wereld. Bijna 80 procent van de bevolking - meer dan 24 miljoen mensen - heeft nood aan een vorm van humanitaire hulp en bescherming. Tot nu toe kon een nog ernstiger scenario voorkomen worden door humanitaire interventies en het verstrekken van noodvoedselhulp. Maar de coronapandemie, escalerende conflicten en de economische achteruitgang hebben de uitgeputte bevolking aan de rand van de afgrond gebracht.

“We waarschuwen al sinds juli dat Jemen op de rand van een catastrofale voedselcrisis staat. Als de oorlog nu niet stopt, zal de situatie onomkeerbaar zijn en lopen we het risico een hele generatie jonge Jemenitische kinderen te verliezen”, aldus Lise Grande, humanitair coördinator voor Jemen. “Het is hartverscheurend dat we niet kunnen doen wat nodig is wanneer mensen ons het meest nodig hebben omdat er onvoldoende fondsen zijn.”

Om levens te redden en te voorkomen dat de situatie verder achteruit gaat, hebben de Verenigde Naties en hun partners meer dan 50 miljoen dollar nodig om de voedingsprogramma’s, inclusief de behandeling van kinderen die lijden aan ernstige acute ondervoeding, dringend op te schalen. Tegelijkertijd is er ook financiering nodig om meer voedsel, water en sanitaire voorzieningen te voorzien en gezondheidsprogramma’s, waaronder vaccinatiecampagnes, te versterken.