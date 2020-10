Welles-nietes-spelletje tussen Trump en kamp-Biden: “Hij herinnerde zich mijn naam niet eens”

Verwarde Joe Biden Donald Trump met George W. Bush? Ja, zeggen nogal wat Republikeinen, waaronder de Amerikaanse president zelf. Al blijkt het vooral handig geknip in promotiefilmpje van Biden te zijn.

Het was Steve Guest die de storm zondagnacht in gang zette. Guest is directeur bij het Republican National Committee en tweette een fragment uit de ‘I Will Vote’-show, die moest oproepen om voor Biden te stemmen. “Nog eens vier jaar George”, zegt Biden daarin, waarmee hij lijkt zich van tegenstander te vergissen: voormalig president George W. Bush en niet Donald Trump, zijn huidige tegenstander. Het filmpje was al na enkele uren meer dan een miljoen keer bekeken. Ook Donald Trump sprong mee op de kar. “Joe Biden noemde me gisteren George. Hij herinnerde zich mijn naam niet. Het tv-anker moest hem door het interview helpen. Het Fake News-kartel klopt overuren om het onder de mat te vegen.”

Biden heeft het in het clipje inderdaad over ‘George’. Maar wat Guest uit het filmpje knipte, is dat Biden antwoordt op de interviewer: comedian George Lopez. “Biden sprak de interviewer aan, wat heel normaal is”, zei Andrew Bates, woordvoerder van Biden, die van de gelegenheid profiteerde om uit te halen naar Trump. “Al kan het zijn dat je lontje te kort is, zoals dat van Donald Trump, en je buitenstormt omdat je er niet tegen kan dat je uitspraken worden nagekeken op hun waarheidsgehalte.”

Het kamp-Trump probeert al langer de autoriteit van Biden te ondergraven door op zijn leeftijd te wijzen -Biden is 77. Dat de presidentskandidaat van de Democraten in zijn jonge jaren stotterde en daar nooit helemaal van afraakte, is daarbij uiterst dankbare munitie.

