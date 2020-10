Club-coach Clement blijft “realistisch” tegen gehavend Lazio, Vormer spreekt ambities wel uit: “Unieke kans om zes op zes te halen”

Alle wedstrijden hebben Clement en zijn staf van Lazio gezien, maar aan de vooravond van de tweede groepsmatch in de Champions League heeft de Brugse coach nog geen benul wie bij die Italianen zal spelen. Corona slaat namelijk toe bij Lazio: zowel Immobile als Luis Alberto trainden, net als een aantal anderen, niet mee.

De kans is reëel dat Lazio morgen met een B-ploeg start. “Maar voor ons is dat ook zo”, countert Clement, die nog steeds de resultaten van de coronatesten van zijn eigen ploeg niet heeft. “In deze wereld moet je zo’n zaken kunnen loslaten. We kunnen alles wel plannen, maar elke minuut kan het scenario veranderen. We wachten af. Mijn spelers kennen àlle jongens van Lazio, ook de invallers en de mannen die niet altijd spelen. Dat doen we trouwens bij elke wedstrijd zo. En zelf hebben we op training alles goed ingestudeerd. Mijn kern weet wat er moet gebeuren. En als er bepaalde jongens morgen alsnog afvallen, kunnen anderen perfect hun taak overnemen.”

“Realistisch blijven”

Een unieke kans om met zes op zes aan de Champions League te beginnen? Clement ontweek de vraag handig. “We blijven realistisch: het is een goed team met enorm veel kwaliteit. Puur op kwaliteit zijn ze zelfs beter dan ons. Maar tegen Zenit hebben we getoond dat we moet goesting en enthousiasme iets extra kunnen doen. Dat is dan ons sterk punt.” Over een tweede plaats in groep F wil Clement dan ook nog niet spreken. “Het is nog veel te vroeg, we spelen nog vijf finales tegen heel goede ploegen”, zegt hij. Dat er woensdagavond opnieuw zonder fans wordt gespeeld - Club verloor al drie matchen in een leeg stadion - vindt Clement bijzaak. “Natuurlijk geeft dat iets extra. Maar we verloren die wedstrijden niet omdat er voor lege tribunes gespeeld werd. Vaak lagen andere omstandigheden aan de basis, en kon het resultaat helemaal anders zijn. Twijfel niet: mijn jongens zijn er helemaal klaar voor.”

Ruud Vormer spreekt ambitie wel uit

In tegenstelling tot zijn coach durfde Ruud Vormer wel uit te spreken wat iedereen momenteel denkt: Club Brugge kan tegen een veredeld B-elftal van Lazio plots met zes op zes aan de Champions League starten. “Het is een unieke kans, ja. Daarom dat we er morgen gewoon volle bak voor moeten gaan”, klonk het bij de aanvoerder. “Maar het blijft een hele goede tegenstander: we hebben op de club genoeg beelden gezien. Het gevaar komt vooral van hun snelle zijkanten.”

Foto: BELGA

Vormer relativeerde wel het feit dat er woensdag een aantal Italiaanse jongens niet bij zijn. “De anderen kunnen net zo goed zijn: het blijft een topteam”, onderstreepte de Nederlander. “Maar laten we vooral naar onszelf kijken. We mogen niet te veel focussen op andere zaken. Club Brugge ging ook naar Rusland met een aantal problemen. En kijk wat er daar gebeurd is.” Ondertussen wacht Vormer en co zelf nog op de uitslag van hun coronatesten. “We hebben zelf nog niets gehoord. En ik zou het ook wel graag weten”, haalde hij de schouders op. “Het is toch elke keer spannend. Plots zou je het virus zomaar in je lichaam kunnen hebben.”

Ook Vormer zal de fans woensdagavond missen. “Die push kunnen we altijd gebruiken”, knikte hij. “Maar het is nu zo. We weten allemaal dat we supporters nodig hebben. In het begin van het seizoen verloren we ook twee keer, maar toen zaten wij in een mindere periode. En even goed hadden we die matchen gewoon kunnen winnen. Dat had toen niet echt met supporters te maken, en dat weten we allemaal zelf.”