Reddingsoperatie voor migranten die Kanaal willen oversteken, minstens één dode

De Franse autoriteiten hebben dinsdagmorgen een reddingsoperatie uitgevoerd voor migranten die probeerden om met een bootje het Kanaal over te steken richting Groot-Brittannië. Er konden zeventien mensen gered worden, maar minstens één man is verdronken, zo meldt de prefectuur van het departement Nord.

Volgens de prefectuur moesten drie van de zeventien opgepikte migranten gereanimeerd worden wegens een hartstilstand. Twee van de bewusteloze overlevenden zijn minderjarig. Volgens de getuigenissen van de opvarenden is er mogelijk nog een baby vermist.

De reddingsoperatie voor de vermoedelijk Iraanse migranten werd dinsdagmorgen ingezet nadat de prefectuur melding had gekregen van een of meerdere bootjes die in nood waren geraakt op zee. Zeker acht van de geredde opvarenden waren onderkoeld, zo meldt de brandweer.

Dinsdagmiddag vond er nog altijd een zoekactie plaats. Daarbij werd onder meer een Frans marineschip en een helikopter van het Belgische leger ingezet, zegt de maritieme prefectuur.

De pogingen om het Kanaal over te steken hebben sinds begin dit jaar al aan drie mensen het leven gekost. De Franse diensten hebben 479 pogingen onderschept, maar in zeker 559 gevallen kon Groot-Brittannië worden bereikt.