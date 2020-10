Kan je vervolgd worden als je mensen besmet met het coronavirus op het werk, op school of tijdens een etentje?

Op bezoek gaan in een woon-zorgcentrum met coronasymptomen of niet willen wachten op de resultaten van een covidtest en toch uit quarantaine gaan, het kan zware gevolgen hebben. In een ziekenhuis in Mol is daardoor zelfs een opnamestop en na een etentje van seniorenvereniging Okra belandden zeven mensen in het ziekenhuis. Maar wat zijn de gevolgen voor diegene die zich niet aan de maatregelen gehouden heeft? Riskeert die meer dan gewoon een GAS-boete?