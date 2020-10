Kazachstan neemt Borat-slogan officieel over

Kazachstan, het thuisland van de fictieve Borat Sagdiyev, heeft de slogan - “Very Nice” - van het onbezonnen, besnorde personage overgenomen voor een nieuwe toerismecampagne.

In de onlangs verschenen film van Borat beschrijft de fictieve journalist zijn vaderland als vrouwonvriendelijk, homofoob en antisemitisch. Wat ook het geval was in de eerste film. In die eerste film begint de versie van het volkslied van Kazachstan met de woorden: “Kazachstan, het beste land ter wereld, alle andere landen worden geleid door kleine meisjes”. Het echte volkslied begint weliswaar anders, met de woorden: “Hemel van gouden zon, steppe van gouden zaad.”

Ondanks deze minder vleiende beelden van Kazachstan, zei Kairat Sadvakassov, de plaatsvervangend voorzitter van Kazachs Toerisme, in een verklaring aan de Huffington Post dat het overnemen van de slogan van Borat de “perfecte beschrijving biedt van het enorme toeristisch potentieel van Kazachstan op een korte en gedenkwaardige manier.”

“De natuur van Kazachstan is erg mooi, het eten is erg lekker en zijn mensen behoren, in tegenstelling tot wat Borat zegt, tot de aardigste ter wereld. We zouden graag willen dat iedereen Kazachstan zelf komt ontdekken door ons land in 2021 en nadien ook te bezoeken. Zo kunnen ze zelf zien dat het thuisland van Borat leuker is dan ze misschien hebben gehoord”, zei Sadvakassov nog.

In de filmpjes zien we onder andere een man met een selfiestick die ‘very nice’ zegt bij het zien van het mooie uitzicht. Dan weer zegt iemand de woorden ‘very nice’ na het proeven van gefermenteerde paardenmelk, later dan weer bij het zien van de architectuur en opnieuw na het poseren met Kazachen in traditionele kledij.