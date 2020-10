Speurders hadden 19 redenen om Kevin (18) op te sluiten voor vadermoord. Toch bleek hij onschuldig

Schilde -

Negentien redenen hadden de Antwerpse moordspeurders om te denken dat Kevin Huypens (18) zijn vader had vermoord. Ze meenden dat Kevin bang was dat zijn ouders weer zouden samenkomen, of dat zijn vader zijn autohandel zou opdoeken. En dus hielden ze de tiener zeven maanden lang vast in de cel als hoofdverdachte. Tot plots een Duitser aan zijn vrouw opbiechtte dat hij een garagist had neergeschoten.