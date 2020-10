Tegenvaller voor Trump: Ministerie van Justitie mag hem niet verdedigen na klacht van vrouw die hem beschuldigt van verkrachting

Een federale rechter heeft beslist dat het Amerikaanse Ministerie van Justitie president Trump niet mag verdedigen in een lasterzaak. Die zaak werd aangespannen door schrijfster E. Jean Carroll, die naar eigen zeggen verkracht werd door Trump.

Volgens Carroll verkrachtte Trump haar halverwege de jaren ‘90 in een kledingwinkel. Trump ontkende dat staalhard. Hij zei onder meer dat Carroll loog, “niet zijn type was” en de verkrachting verzonnen had “om de verkoopscijfers van haar boek omhoog te jagen”. Laster, vond Carroll, die de president aanklaagde.

Maar het Ministerie van Justitie verbaasde iedereen door aan te kondigen de huidige president te zullen verdedigen. Het argumenteerde dat het de verdediging van Trump opnam omdat de zaak “de reputatie van de regering van de Verenigde Staten kon schaden” en omdat Trump zijn uitspraken zou hebben gedaan in zijn functie van president.

Daar was de rechter het dus niet mee eens. “Zijn opmerkingen gingen over een incident dat plaatsvond jaren voor hij president werd, en de beschuldigingen hebben geen enkel verband met officiële zaken van de Verenigde Staten. Daarnaast is de president geen werknemer van de overheid.”

Het oordeel van de rechtbank kan verstrekkende gevolgen hebben voor Trump: de federale overheid kan immers niet voor laster worden veroordeeld, en Trump zou de facto vrijuit zijn gegaan. Nu kan Carroll haar zaak doorzetten en moet Trump mogelijk DNA afstaan. Dat zal dan vergeleken worden met het materiaal op de jurk die Carroll tijdens de verkrachting droeg. Het Ministerie kan nog wel in beroep gaan.