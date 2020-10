Vlaanderen moet verstrengen en gouverneurs wijzen de weg: “Het gaat vooral over de vrije tijd”

De vijf provinciegouverneurs gaven allemaal dezelfde boodschap mee op hun onderhoud met de Vlaamse regering: stevig verstrengen is de enige optie om de corona-epidemie nog onder controle te krijgen. Hoe dat precies moet, laten ze aan de regering. “Maar het is duidelijk dat we de sociale contacten tot een minimum minimorum moeten beperken”, zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx.