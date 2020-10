Ziekenhuis in Verviers bouwt noodhospitaal op zes dagen

Het CHR-ziekenhuis in Verviers heeft op zes dagen tijd op een parkeerterrein een noodhospitaal gebouwd voor coronapatiënten, klinkt het dinsdag in een persbericht. Vanaf woensdag zouden er daardoor 34 extra patiënten met COVID-19 verzorgd kunnen worden.

Het noodhospitaal werd opgetrokken om de instroom aan patiënten zo goed mogelijk op te vangen nu het aantal COVID-19-patiënten opnieuw sterk is toegenomen in de regio. De site beslaat een oppervlakte van 500 vierkante meter op een parkeerterrein en werd gebouwd in een recordtijd. Het werk zou er efficiënter verdeeld kunnen worden, waardoor minder handen nodig zijn. Het ziekenhuis benadrukt evenwel dat de kwaliteit en de veiligheid van de zorg ook in het noodhospitaal prioritair zijn.

“Dit project is in beperkte tijd uitgevoerd kunnen worden dankzij innovatieve partnerschappen met de evenementenwereld. Hun snelle reactie en hun vermogen om in noodsituaties te werken, evenals de overdracht van hun technische expertise naar de ziekenhuiswereld, maakten het mogelijk om deze eenheid in zes dagen op te zetten”, aldus het ziekenhuis in een persbericht.

Op dit moment worden 110 coronapatiënten behandeld in het CHR-ziekenhuis.