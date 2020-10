Waarom een strenge lockdown eigenlijk beter is voor de economie: “In eerste golf niet streng genoeg geweest”

Het klinkt tegenstrijdig, maar een forse en strenge lockdown is beter voor de economie dan een halfslachtige aanpak van het virus waarbij er geprobeerd wordt om de economie wel open te houden. “België is daar jammer genoeg een voorbeeld van”, zegt Gert Peersman, professor economie aan de UGent. “We stonden in de eerste golf aan de top van het aantal doden maar ook van de lijst met economieën die de hardste klappen kregen. De reden: we zijn niet streng of kordaat genoeg geweest. ”