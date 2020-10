Vlaams Belang-parlementslid spreekt van “nekschot” voor terugkerende Syriëstrijders

Vlaams parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) vindt dat terugkerende Syriëstrijders niet welkom zijn in België, maar een “nekschot” verdienen. Dat heeft hij zich laten ontvallen tijdens een discussie in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Vraagsteller Nadia Sminate (N-VA) noemt de uitspraak van De Reuse “ongepast”.

Het incident deed zich voor bij een vraag van N-VA-parlementslid Nadia Sminate aan minister van Welzijn Wouter Beke. Sminate informeerde bij de minister naar de hulpverleningstrajecten voor kinderen van teruggekeerde Syriëstrijders.

Groen-parlementslid Celia Groothedde-Ledoux mengde zich in de discussie. Zij noemt het “niet meer dan normaal” dat de betrokken kinderen hier worden opgevangen. Wat de terugkeer van de terroristische ouders zelf betreft, vindt Groothedde-Ledoux dat die ook beter hier “in veiligheid berecht worden dan dat ze ergens anders op vrije voeten rondlopen en eventueel andere mensen kunnen betrekken bij terreurdaden”.

Daarop kwam Vlaams Belang-parlementslid De Reuse onverwacht tussen met het woord “nekschot”.

Eerder in de discussie had De Reuse al gezegd dat hij “niet ongevoelig is voor het welzijn van de kinderen”. “Zij dragen niet verantwoordelijkheid voor de misdadige keuzes van hun ouders”. Maar volgens De Reuse wordt de terugkeer van de kinderen vaak gevolgd door de terugkeer van één van de terroristische ouders en die ouders horen volgens hem en zijn partij “niet thuis in onze samenleving”.

Vraagsteller Nadia Sminate noemde de “nekschot”-uitspraak van De Reuse in haar slotrepliek “ongepast”.