Dakwerker overleeft dodelijke crash met vluchtende inbrekers op E19: “Geen andere mogelijkheid dan zwaar te botsen”

Op de E19 in Machelen vond vanmiddag een dodelijk ongeval plaats na een achtervolging van inbrekers door de politie. De verdachten botsten spookrijdend frontaal op een bestelwagen van SDL Technics. Er vielen drie doden. Dakwerker Stevy Di Legami kwam er als bij wonder met de schrik van af.

Stevy Di Legami was in de wolken toen hij naar zijn huis in Buggenhout reed. Hij was in Zaventem tot een akkoord gekomen met een garagehouder voor de aankoop van een nieuwe bestelwagen. Tot hij de E19 ...