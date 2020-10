Bomalarm aan de Arc de Triomphe in Parijs

Er is dinsdagnamiddag een bomalarm gemeld aan de Arc de Triomphe in Parijs. De hele omgeving is ontruimd, inclusief een deel van de Champs-Élysées. Ook de ondergrondse metrostellen zijn stilgelegd.

De politie is momenteel massaal aanwezig. Het is niet duidelijk van waar het bomalarm komt maar er werd wel een verdachte zak gevonden in de buurt van de Eiffeltoren. Of het iets te maken heeft met de commotie rond Samuel Paty en de harde woorden tussen president Macron en de Turkse president Erdogan, is niet duidelijk.