Mark Rutte: “Aangifte van president Erdogan tegen Wilders is niet acceptabel”

De aangifte van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tegen de Nederlandse extreemrechtse politicus Geert Wilders (PVV) is “niet acceptabel”. Dat heeft de eerste minister Mark Rutte dinsdag gezegd, toen hij via de camera’s van de Nederlandse media Erdogan aansprak.

Volgens de Turkse media heeft president Erdogan bij de procureur in Ankara een klacht ingediend tegen Geert Wilders. De Nederlandse politicus zou het Turkse staatshoofd hebben beledigd met de publicatie van een spotprent van Erdogan. Wilders deelde onlangs een spotprent van Erdogan op Twitter. De Turkse president staat afgebeeld met een bom op zijn hoofd. “Terrorist”, schrijft de PVV-leider ook in het Twitterbericht.

De Nederlandse eerste minister Mark Rutte (VVD) maakte dinsdag van de camera’s van Nederlandse nieuwszenders gebruik om Erdogan aan te spreken over die klacht. “Ik heb een boodschap voor president Erdogan en die boodschap is heel simpel. In Nederland beschouwen we vrijheid van meningsuiting als het hoogste goed en daar horen cartoons bij. Ook cartoons van politici.” Een aangifte tegen een Nederlandse politicus dreigt te leiden tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting en is daarom “niet acceptabel”, aldus Rutte nog.

Stef Blok (VVD), de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, maakte dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer duidelijk dat hij die boodschap ook heeft overgebracht aan de Turkse ambassadeur in Nederland.

Volgens Geert Wilders zelf is het “de wereld op zijn kop” dat Erdogan een klacht indient tegen hem. “Dus de man die mij een fascist noemt en eerder heel Nederland fascistisch en een overblijfsel van het nazisme noemde, gaat nu aangifte tegen mij doen? De wereld op zijn kop. Loser!”, schrijft hij op Twitter.