Goed nieuws voor Cercle Brugge: geen extra coronagevallen

Cercle Brugge liet maandag nieuwe testen afnemen. Niemand extra werd positief bevonden. Zes spelers en één lid uit de omkadering zitten nog in quarantaine en worden woensdag opnieuw getest. Cercle wil er alles aan doen om zaterdag te spelen op Charleroi. Geen nieuwe coronagevallen is alvast een stap in de goede richting.