ASSISEN. “Als een van mijn assistenten dit zou flikken, ligt hij buiten”: wetsdokter vernietigend voor collega die schotwonde niet herkende

Diksmuide -

Isabelle Deschodt (39) is gestorven door één fataal schot van een piepklein kogeltje van amper 3.2 gram. Maar hoe klein dat kogeltje ook was: volgens de ervaren wetsdokter Werner Jacobs had zijn collega, die de autopsie uitvoerde, de kogelinslag nooit mogen verwarren met een steekwonde. Hij maakte brandhout van zijn povere conclusies. “Dit was geneeskunde van de vorige eeuw.”