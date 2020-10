Bondskanselier Merkel hekelt het feit dat Duitsers zich niet aan de maatregelen houden

Bondskanselier Angela Merkel heeft dinsdag het feit gehekeld dat Duitsland midden in een tweede, nog grotere golf zit van coronabesmettingen, terwijl men nu toch weet wat het virus kan aanrichten. Duitsland gaat wellicht morgen een lockdown afkondigen.

“We weten hoe we onszelf kunnen beschermen, maar we zien ook met de stijgende cijfers dat als we niet vasthouden aan wat we weten over het virus, we terug in situaties gaan geraken die erg moeilijk zijn “, zei Merkel in Berlijn.

De kanselier sprak deze woorden uit kort voor ze gesprekken gaat voeren met de minister-presidenten van de zestien deelstaten van Duitsland. Die zullen naar verwachting leiden tot strengere beperkingen.

Volgens de krant Bild gaan restaurants en bars moeten sluiten en worden evenementen verboden, terwijl scholen open zouden blijven tenzij regio’s worden geconfronteerd met ernstige uitbraken.

Merkel zou echter de minister-presidenten van de deelstaten aan boord moeten krijgen voor dit plan, aangezien de bevoegdheid voor het reageren op de pandemie uiteindelijk bij de regionale besturen ligt.

Duitsland registreerde in een periode van 24 uur 11.409 nieuwe besmettingen met het coronavirus dinsdag, een enorme stijging vergeleken met dezelfde dag vorige week, toen 6.868 besmettingen werden toegevoegd aan de totale caseload. Tot nu toe hebben 449.275 mensen het virus opgelopen in Duitsland en 10.098 zijn overleden aan COVID-19, volgens het Robert Koch Institute, het nationale agentschap voor ziektebestrijding.

De meeste Duitsers verwachten drastische maatregelen als gevolg van de stijging van de infecties, zo blijkt uit een YouGov-onderzoek in opdracht van het persagentschap DPA. Drieënzestig procent van de respondenten zei dat ze sluitingen van restaurants, winkels of scholen verwachten.