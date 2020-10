Engelse voetbalfederatie lanceert code om diversiteit te promoten in Premier League

De Engelse voetbalfederatie (FA) heeft dinsdag een nieuwe gedragscode voor clubs gelanceerd die de etnische diversiteit in het management van clubs zal promoten.

De code heeft als objectief om meer personen met verschillende achtergronden in technische en directiecomités van de clubs te krijgen.

Het voorstel is wel volledig vrijwillig en is ondertussen reeds gevalideerd door 42 van de 115 clubs in de Premier League. Het gaat hier over de drie hoogste divisies bij de mannen en twee belangrijkste bij de vrouwen.

“Heel wat clubs hebben reeds goed werk geleverd in dit dossier en we zijn zeer gelukkig dat het voetbal zich verenigd om bepaalde onrechtvaardigheden in de maatschappij aan te kaarten”, verduidelijkte Paul Elliott, voormalige verdediger van Chelsea en Celtic die voorzitter is van de commissie van de FA die inclusie promoot.

“Desondanks zijn er nog steeds positieve en concrete acties nodig om vooruitgang te boeken en naar een volgende fase te kunnen springen”, voegde hij er aan toe.

De code geeft aan om minstens 15% van de directieposten aan etnische minderheden te bedelen. Daarnaast wordt er ook een engagement gevraagd dat minstens 30% van de posten in het management door vrouwen wordt bezet.

De federatie stelt dus bepaalde objectieven voor komende aanwervingen, maar heeft geen dwingende quota’s opgelegd aan de clubs.

De beslissing hangt samen met de actie van de spelers om zich telkens voor een Premier League-wedstrijd met een knie op de grond te gaan zitten, als hommage aan de Black Lives Matter-beweging.

