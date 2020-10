OVERZICHT. Dit zijn de verstrengde maatregelen in Vlaanderen

Na Wallonië en Brussel worden nu ook in Vlaanderen strengere coronamaatregelen opgelegd. Dat maakte minister-president Jan Jambon (N-VA) dinsdagavond bekend op een persconferentie. “We weten niet of de vorige maatregelen hun effect gehad hebben, maar de cijfers blijven onheilspellend evolueren”, zei Jambon. Dit zijn de nieuwe maatregelen, die de Vlaamse regering nam na overleg met de virologen en gouverneurs.

De bibliotheken blijven open, alle andere culturele huizen gaan dicht. Ook bioscopen sluiten. Evenementen kunnen niet plaatsvinden, behalve de wekelijkse markten.

Telewerken moet maximaal toegepast worden.

Winkelen blijft mogelijk, maar mag maximaal nog met twee personen of één volwassene met minderjarige kinderen.

Erediensten, begrafenissen en huwelijken worden weer beperkt tot maximaal 40 personen.

Onder de 12 jaar blijven alle sportactiviteiten mogelijk, maar voor iedereen boven 12 jaar worden ze aan banden gelegd. Het mag alleen nog buiten, in een groep van maximaal vier mensen. Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzaken sluiten de deuren. Professionele sporten gaan wel nog door, maar zonder publiek.

De universiteiten moeten allemaal overschakelen op code rood, wat betekent dat zij maximaal op afstandsonderwijs zullen overschakelen.

Bezoek aan woonzorgcentra wordt beperkt. Bewoners mogen één vast knuffelcontact hebben en daarnaast mag nog één persoon op bezoek komen om de 14 dagen.

Jeugdactiviteiten voor kinderen vanaf 12 jaar zijn niet langer mogelijk. Overnachtingen zijn uitgesloten. Buitenspeeltuinen blijven wel open.

De avondklok tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends blijft wel behouden. De verstrengde maatregelen gaan vrijdag in om 18 uur.

Jambon benadrukte ook nog het belang van handhygiëne en het beperken van fysieke contacten. “In uw kot blijven, dat vragen we niet. Maar beperk uw contacten. Dat is eenvoudig maar oh zo nodig. De tijd van stoerdoenerij ligt achter ons. We moeten dit doen, anders stevenen we af op een lockdown. Onze welvaart en ons welzijn staan op het spel.”