Amy Coney Barrett benoemd als rechter aan Amerikaans Hooggerechtshof

De Amerikaanse Senaat heeft maandag de benoeming goedgekeurd van Amy Coney Barrett als negende lid van het Hooggerechtshof. De 48-jarige conservatieve Barrett volgt de overleden progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg op. Ze legde meteen de eed af tijdens een evenement in de tuin van het Witte Huis.

De goedkeuring van de nominatie van Coney Barrett was eigenlijk een formaliteit, gezien de Republikeinse meerderheid in de Senaat. Van de senatoren stemden 52 voor het goedkeuren van Coney Barretts nominatie en stemden er 48 tegen. Senator Susan Collins uit de staat Maine was de enige Republikein die tegen stemde.

Met Coney Barrett groeit de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof naar 6, tegenover 3 progressieven. Coney Barrett is al de derde hoge rechter die door Trump is aangesteld. De veertiger heeft dan een lange carrière voor zich, aangezien hoge rechters in de regel dienen voor het leven.

Democraten misnoegd

De Democraten zijn fel tegen de benoeming van Coney Barrett. Zij vrezen dat ze samen met andere conservatieven in het Hooggerechtshof een streep zal zetten door de zorgverzekeringswet van de Obama-regering. Ook kan een benoeming van Coney Barrett slecht nieuws zijn voor de Democraten als het Hooggerechtshof een oordeel moet vellen over de aankomende verkiezingen.

De Democraten vinden bovendien dat de winnaar van de presidentsverkiezingen, die over een week plaatsvinden, had moeten bepalen wie Bader Ginsburg opvolgt en boycotten vorige week daarom een eerdere stemming in de senaatscommissie voor Juridische Zaken. De Republikeinen blokkeerden in 2016 nog een kandidaat van president Barack Obama omdat zij het niet kies vonden dat hij vlak voor de verkiezingen nog een hoge rechter zou benoemen.

Chuck Schumer. Foto: AP

Chuck Schumer, fractieleider van de Democraten in de Senaat, zei maandagavond dat de Republikeinen zich met de goedkeuring van de nominatie van Coney Barret ongeloofwaardig hebben gemaakt. “De waarheid is dat deze nominatie onderdeel is van een decennialange campagne om de rechterlijke macht ver naar rechts te trekken”, zei Schumer.

Mitch McConnell, de voorzitter van de Republikeinen, die een meerderheid hebben in de Senaat, legde die kritiek naast zich neer. “We twijfelen er niet aan dat als de situatie omgekeerd was geweest, de Democraten hun kandidaat hadden goedgekeurd. Je kan niet alles winnen, en verkiezingen hebben gevolgen.”

Na de stemming, waarmee de benoeming van Barrett werd goedgekeurd reageerden Democraten Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar en Ed Markey met dezelfde tweet: “Breid de rechtbank uit.” Volgens Ocasio-Cortez mogen ze de Republikeinen “het volk niet laten pesten tot ze denken dat hun ‘bulldozing’ normaal is, maar een reactie niet. Er is een wettelijk proces voor uitbreiding.” Sommige Democraten willen zitjes toevoegen aan het Hooggerechtshof om het evenwicht tussen conservatieven en progressieven te herstellen. Biden kondigde eerder aan dat hij een commissie wil oprichten die de rechtbanken moet onderzoeken.

Kamala Harris, Senator en kandidaat-vicepresident, tweette na Barretts benoeming: “Vandaag hebben Republikeinen de wil van het Amerikaanse volk ontzegd, door een rechter voor het Hooggerechtshof goed te keuren in een illegitiem proces - allemaal in hun poging om de Affordable Care Act leeg te halen en gezondheidszorg af te nemen van miljoenen mensen met onderliggende aandoeningen. We zullen dit niet vergeten.”

In een persverklaring zei Harris ook dat de Republikeinen de nominatie “doorgeramd hebben midden in een verkiezing” en dat de benoeming “ons land achteruit zal doen gaan voor generaties”. “Ik deel de verontwaardiging van het Amerikaanse volk over dit gehaaste proces om een genomineerde te benoemen die de mogelijkheid heeft om veel schade aan te richten.”

De wapenlobbygroep NRA publiceerde dan weer een verklaring dat ze de benoeming van Barrett toejuicht.

Eed afgelegd voor 200 gasten

Foto: AP

Coney Barrett legde maandagavond meteen de eerste van de twee eden af in de tuin van het Witte Huis. Dinsdag zal rechter John Roberts de tweede eed van Coney Barrett afnemen in het Hooggerechtshof, waarmee haar benoeming definitief is en alle zetels in het Hooggerechtshof weer zijn gevuld na het overlijden van de progressieve Ruth Bader Ginsburg.

Joe Biden bekritiseerde de feestelijke eedaflegging, gezien de stijgende coronacijfers. Hij verwees naar het eerdere evenement in de Rozentuin van het Witte Huis, waar Trump zijn nominatie van Barrett voorstelde. Meerdere aanwezigen, onder wie Trump zelf, testten daarna positief op Covid-19. Velen droegen toen geen mondmasker en hielden geen afstand van elkaar. “Ik hoop gewoon dat hij bereid geweest is een les te leren”, verklaarde Biden volgens The Guardian tegenover reporters.

Het Witte Huis verklaarde aan CNN dat het publiek “socially distanced” zou zijn, dat mondmaskers verplicht zijn en dat degenen dicht bij Trump vooraf getest zouden worden. Barrett legde de eed af in aanwezigheid van president Donald Trump en een tweehonderdtal genodigden, maar de stoelen waren in tegenstelling tot het eerdere “superspreader”-evenement inderdaad verder van elkaar geplaatst, en de meeste aanwezigen droegen mondmaskers.

Foto: REUTERS