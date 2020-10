Einde aan soap? Barça-voorzitter Bartomeu stapt dan toch zelf op, ook bestuur vertrekt

Josep Bartomeu is dinsdagavond dan toch opgestapt als voorzitter van FC Barcelona. Hij lag al langer onder vuur en besloot om de eer aan zichzelf te houden. Ook zijn bestuur vertrekt. Een dag eerder zei Bartomeu nog dat hij niet van plan was om af te treden als voorzitter. Een motie van wantrouwen, met meer dan 16 000 handtekeningen gaf uiteindelijk de doorslag voor zijn ontslag. Onlangs kreeg de voorzitter het nog hard te verduren door de transfersoaps rond Lionel Messi en Luis Suarez.

Deze week werd er gestemd over een motie van wantrouwen tegenover voorzitter Josep Bartomeu. Nadat hij maandag nog had verklaard om niet zelf op te stappen, was de druk dinsdag dan toch te groot geworden met een ontslag als gevolg.

In 2015 werd Bartomeu na een interim-periode benoemd tot voorzitter van FC Barcelona. Normaal gezien zou hij zes jaar aan het roer blijven, maar daar kwam dinsdag dus vroeger dan gepland een einde aan. Sportieve en economische problemen, spelers met wie hij overhoop lag… Bartomeu kende een hobbelig parcours bij de Blaugrana. In maart 2021 staan de nieuwe voorzittersverkiezingen gepland, maar wellicht worden die vervroegd en zullen ze binnen de 90 dagen plaatsvinden. De Raad van Bestuur neemt de administratieve functies van de club over tot de verkiezingen.

Meteen na de bekendmaking van het ontslag van Bartomeu twitterde Barça-speler Riqui Puig het volgende.