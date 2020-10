Lazio-trainer Simone Inzaghi: “Club Brugge is een héél sterke ploeg”

Met amper fitte 16 spelers is Lazio dinsdagmiddag aangekomen in Oostende voor het Champions League-duel tegen Club Brugge. Coach Simone Inzaghi, broer van, wacht woensdag nog af. Volgens hem is het nog mogelijk dat er enkele spelers de ploeg nareizen bij een negatieve test. Wie besmet is bij Lazio, bevestigt de club ook niet. “Ik ben zeker dat er een competitief elftal op het veld zal staan”, aldus Inzaghi

“Woensdag maken we een nieuwe evaluatie en komen er misschien nog enkele spelers vanuit Rome. Het is een onverwachte situatie, maar ik ben zeker dat er een competitief elftal op het veld zal staan. We wilden verder gaan op ons elan na de overwinning tegen Dortmund, maar nu zijn we hier wel in moeilijke omstandigheden. We zullen er het beste van moeten maken. Of we hier met een team vol invallers komen spelen? Neen, hoor. Er zullen genoeg vertrouwde namen op de mat staan. Die jongens die hier nu al zijn, zullen zeker spelen. Er komt een match, geen paniek.”

Sterspelers Luis Alberto en Immobile bleven alvast in Rome, bij Club Brugge is iedereen - onder voorbehoud van de coronatesten - wél fit. “Het is een héél sterke ploeg, vooral op het middenveld. We hebben allemaal gezien wat ze in Sint-Petersburg gedaan hebben. Alle ploegen in onze poule zijn sterk, maar Club mag zeker hopen op een mooie campagne.”