Tientallen kinderen gered uit klauwen van mensensmokkelaars

Meer dan 100 mensen zijn gered uit de handen van mensensmokkelaars, tientallen van hen zijn kinderen die opgegeven werden als vermist. Ze werden bevrijd tijdens een grootse politieoperatie ‘Autumn Hope’.

Tijdens operatie Autumn Hope werden ook 179 mensen gearresteerd, 22 daarvan worden beschuldigd van pedofiele handelingen, één van hen is een pastoor.

“Deze roofdieren hebben schaamteloos gebruikgemaakt van onschuldige en weerloze slachtoffers”, zegt Dallas Baldwin, de sheriff van Franklin County in Ohio. “Deze operatie moet een luide boodschap brengen: wij kijken toe, we zullen u vinden en we zullen onze kinderen beschermen.”

76 van de 109 slachtoffers zijn vermiste kinderen die nu door de sociale diensten worden opgevangen.

Naar schatting zijn er ongeveer 400.000 Amerikanen die vastzitten onder een soort ‘moderne slavernij’ in de Verenigde Staten.