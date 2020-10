76 vermiste kinderen bevrijd in Ohio

Meer dan honderd slachtoffers van mensensmokkel, onder wie tientallen vermiste kinderen, zijn bevrijd tijdens een grootschalige reddingsoperatie van de ordediensten in Ohio. Dat heeft de openbaar aanklager van de Amerikaanse staat bekendgemaakt.

Bij de operatie, die de naam ‘Autumn hope’ (Herfsthoop) kreeg, werden in totaal 109 mensen bevrijd, onder wie 76 vermiste kinderen. Zij werden na de bevrijdingsoperatie opgevangen door de lokale sociale instanties. ‘Autumn hope’ leidde ook tot liefst 179 arrestaties, van wie er 22 - onder wie één pastoor - aangeklaagd worden voor het op zoek gaan naar seks met een minderjarige. “Deze aasgieren hebben schaamteloos de meest onschuldige en meest weerloze leden uit onze gemeenschap geviseerd”, aldus Dallas Baldwin, de sheriff van Franklin County. “Deze operatie stuurt een luide en duidelijke boodschap uit: we hebben jullie in de gaten, we zullen jullie vatten en we zullen onze kinderen beschermen.”

Geschat wordt dat er momenteel in de VS nog 400.000 mensen gevangenzitten in een of andere vorm van moderne slavernij, gaande van gedwongen arbeid over sekswerk, aldus de non-profitorganisatie Walk Free Foundation. “En de coronapandemie voedt de vrees voor nog een toename in de mensensmokkel.”