OVERZICHT CHAMPIONS LEAGUE. Bayern München blijft winnen

Speeldag twee van de zes in de Champions League. Ontdek hier hoe alle clubs het er vanaf brachten.

Bayern blijft ongeslagen

Op de tweede speeldag van de Champions League in groep A heeft Bayern Munchen met 1-2 gewonnen bij Lokomotiv Moskou. Bayern blijft zo ongeslagen leider in de poule.

De Duitsers openden de score Moskou in de 13e minuut via een kopbal van Leon Goretzka, op assist van Benjamin Pavard. In de 70e minuut maakte Anton Miranchuk de gelijkmaker. De fysiek sterke titelhouder kon via Joshua Kimmich in de 84e minuut toch de overwinning opeisen.

In de stand van groep A behoudt Bayern dus het maximaal aantal van zes punten. Lokomotiv Moskou en RB Salzburg tellen één punt, Atlético Madrid kon nog niets rapen. Later vanavond is er in dezelfde groep nog de ontmoeting tussen Atlético Madrid en RB Salzburg.

