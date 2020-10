In kwartiertje getest op corona in ‘sneltestbus’? Dat is dan 80 euro

Gent - Je hebt geen symptomen, maar wilt toch weten of je met het coronavirus besmet bent? Twee Oost-Vlaamse bedrijven hebben daarvoor een sneltestbus ontworpen, die bijvoorbeeld volgende week op de parking van de Gentse Ghelamco-arena staat geparkeerd.

Als je er 80 euro voor over hebt, weet je binnen het kwartier via een sneltest of je besmet bent met het coronavirus. “Er is nood aan een plek waar je je snel kan laten testen”, zegt Dominique Willems, CEO van de Solvas-groep, samen met busbedrijf Weidel Tours de initiatiefnemer. “Personen die geen symptomen vertonen, worden immers niet langer getest maar in quarantaine geplaatst.” Er zou erg veel interesse zijn van bedrijven, die snel willen weten of een medewerker die een risicocontact had, effectief besmet is. “Medewerkers die thuis moeten blijven, creëren ongewild extra druk op collega’s en op het bedrijf”, aldus nog Willems.

Professor virologie Steven Van Gucht (Sciensano) heeft niettemin bedenkingen bij het commerciële initiatief. “Ik geloof erg in sneltesten, waardoor mensen erg snel weten of ze al dan niet besmet zijn. Maar eens zo belangrijk is dat mensen die via zo’n sneltest te horen krijgen dat ze effectief besmet zijn, goed worden begeleid en opgevolgd. Daar moet dus zeker voldoende aandacht voor zijn.”

Volgens Van Gucht is het bovendien belangrijk dat de overheid een goed overzicht behoudt over het aantal mensen dat effectief besmet is. “Omdat dit initiatief volledig op zichzelf staat, krijgen we die gegevens niet door, waardoor op termijn het gevaar bestaat dat we geen juist beeld meer hebben van de situatie. Daarom dat ook dit soort initiatieven het best zouden aansluiten bij het uitgestippelde testbeleid van de overheid.”