Onze man ging naar de thuisbasis van Joe Biden… en botste daar op de presidentskandidaat zelf

Wil je de politicus Joe Biden – man van het midden – kennen, dan moet je weten hoe ze aan politiek doen in zijn staat Delaware. Komen ze daar niet overeen, dan gaan ze samenzitten met een biertje en zoeken ze het compromis. Dat is The Delaware Way. Persoonlijke relaties komen voor partijbelangen. Je kent mekaar, je praat met elkaar. “En Joe praat veel. Héél veel, met iedereen. Je komt hem tegen bij Dunkin’ Donuts, of bij de koffieshop.” Of bij de lokale kerk.